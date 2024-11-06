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6 ноября, 11:00

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru. По его данным, после хлопка в квартире загорелись стены.

С хозяином жилья всё в порядке, он не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.

79-летняя жительница Самары пострадала при взрыве газа в своей квартире
79-летняя жительница Самары пострадала при взрыве газа в своей квартире

Ранее Life.ru рассказывал, что один человек стал жертвой пожара в многоэтажке в Нововоронеже, который произошёл из-за взрыва бытового газа. Пожар распространился на несколько квартир, после чего спасатели приступили к эвакуации жильцов. Для пострадавших был организован пункт временного размещения.

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Life.ru

Александра Мышляева
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