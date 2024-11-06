Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы
Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru. По его данным, после хлопка в квартире загорелись стены.
С хозяином жилья всё в порядке, он не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Ранее Life.ru рассказывал, что один человек стал жертвой пожара в многоэтажке в Нововоронеже, который произошёл из-за взрыва бытового газа. Пожар распространился на несколько квартир, после чего спасатели приступили к эвакуации жильцов. Для пострадавших был организован пункт временного размещения.
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