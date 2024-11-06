Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы

Взрыв газа произошёл в жилом доме в Тверском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru. По его данным, после хлопка в квартире загорелись стены.

С хозяином жилья всё в порядке, он не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы.