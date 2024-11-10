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Регион
10 ноября, 04:29

Двое мужчин погибли в частном доме при пожаре в Магадане

МЧС: Пожар из-за короткого замыкания унёс жизни двух мужчин в Магадане

В Магадане 9 ноября на улице Продольной произошёл пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по региону.

Сгоревший дом в Магадане, в котором погибли мужчины. Фото © Telegram / МЧС Магаданской области

Сгоревший дом в Магадане, в котором погибли мужчины. Фото © Telegram / МЧС Магаданской области

Специалисты предполагают, что причиной инцидента стало короткое замыкание в электрическом оборудовании. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Для ликвидации пожара было задействовано 34 сотрудника и 7 единиц техники.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни», — добавили в ведомстве.

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Ранее на севере Москвы сотрудники МЧС ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Огонь распространился в квартире на пятом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси.

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Telegram / МЧС Магаданской области

Тимур Хингеев
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