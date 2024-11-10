Двое мужчин погибли в частном доме при пожаре в Магадане

В Магадане 9 ноября на улице Продольной произошёл пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по региону.

Сгоревший дом в Магадане, в котором погибли мужчины. Фото © Telegram / МЧС Магаданской области

Специалисты предполагают, что причиной инцидента стало короткое замыкание в электрическом оборудовании. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Для ликвидации пожара было задействовано 34 сотрудника и 7 единиц техники.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни», — добавили в ведомстве.