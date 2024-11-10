Двое мужчин погибли в частном доме при пожаре в Магадане
МЧС: Пожар из-за короткого замыкания унёс жизни двух мужчин в Магадане
В Магадане 9 ноября на улице Продольной произошёл пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС по региону.
Сгоревший дом в Магадане, в котором погибли мужчины. Фото © Telegram / МЧС Магаданской области
Специалисты предполагают, что причиной инцидента стало короткое замыкание в электрическом оборудовании. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров. Для ликвидации пожара было задействовано 34 сотрудника и 7 единиц техники.
«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела двух мужчин без признаков жизни», — добавили в ведомстве.
Ранее на севере Москвы сотрудники МЧС ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Огонь распространился в квартире на пятом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси.
Telegram / МЧС Магаданской области