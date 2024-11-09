МЧС: Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Пятигорске
Место взрыва газа в доме в Пятигорске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
Четыре человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Пятигорске, сообщили в ставропольском главке МЧС. Один из них погиб по пути в больницу, ещё один госпитализирован. Двоим назначили амбулаторное лечение.
«Повреждено 22 квартиры в двух подъездах. Сотрудники <...> производят разбор поврежденных конструкций на месте», — говорится в сообщении.
По словам главы города-курорта Дмитрия Ворошилова, пострадавший дом обследуют на пригодность к дальнейшей эксплуатации. При необходимости жильцам предоставят варианты временного размещения. Прокуратура начала проверку.
Напомним, взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске. Погиб один человек, ещё один пострадал — это сотрудница рыбного магазина. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. Следком возбудил уголовное дело.