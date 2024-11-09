Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 ноября, 09:03

МЧС: Четыре человека пострадали при взрыве газа в доме в Пятигорске

Место взрыва газа в доме в Пятигорске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Место взрыва газа в доме в Пятигорске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края

Четыре человека пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в Пятигорске, сообщили в ставропольском главке МЧС. Один из них погиб по пути в больницу, ещё один госпитализирован. Двоим назначили амбулаторное лечение.

«Повреждено 22 квартиры в двух подъездах. Сотрудники <...> производят разбор поврежденных конструкций на месте», — говорится в сообщении.

По словам главы города-курорта Дмитрия Ворошилова, пострадавший дом обследуют на пригодность к дальнейшей эксплуатации. При необходимости жильцам предоставят варианты временного размещения. Прокуратура начала проверку.

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы
Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы

Напомним, взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске. Погиб один человек, ещё один пострадал — это сотрудница рыбного магазина. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. Следком возбудил уголовное дело.

Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • Прокуратура
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar