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Регион
9 ноября, 08:01

Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Пятигорске

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом сообщили в пресс-службе ставропольского Следкома.

«На место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата», — говорится в сообщении.

Производство ведётся по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы
Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы

Напомним, взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске. Погиб один человек, ещё один пострадал — это сотрудница рыбного магазина. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры.

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Матвей Константинов
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