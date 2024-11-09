Следком возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Пятигорске
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом сообщили в пресс-службе ставропольского Следкома.
«На место происшествия выехали следователи и криминалисты аппарата», — говорится в сообщении.
Производство ведётся по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Напомним, взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске. Погиб один человек, ещё один пострадал — это сотрудница рыбного магазина. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры.
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