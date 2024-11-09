Сотрудница магазина пострадала при взрыве газа в доме в Пятигорске
Дом, где взорвался газ в Пятигорске, был построен в 2021-м году, а около двух лет назад в него заехали первые жильцы и открылись магазины. По информации SHOT, квартиры в доме в ЖК «Курортный» стояли от 4-5 миллионов рублей.
Квартира в Пятигорске после взрыва. Видео © SHOT
Как стало известно телеграм-каналу, пострадавшая от утреннего взрыва газа — сотрудница рыбного магазина "Пять морей". Незадолго до инцидента она пришла на работу, чтобы в 9:00 открыться. Примерно в это же время раздался мощный взрыв. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести, с ней работают врачи. Погиб один человек. По уточнённым данным губернатора региона — это женщина.
Дом в Пятигорске, где прогремел взрыв газа. Фото © SHOT
Напомним, в Пятигорске утром произошёл взрыв в многоэтажном доме ЖК Курортный. Пожарные занимаются тушением возгорания. В здании выбиты окна. Известно, что есть пострадавшие. МЧС публиковало фото из повреждённой квартиры.