Появились фото из квартиры в Пятигорске, где произошёл взрыв газа
По предварительным данным пожар в жилом комплексе Курортный по ул. Пальмиро Тольятти в Пятигорске произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. На месте работают экстренные службы, пишет в своём телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.
Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / Владимир Владимиров
«Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики», — говорится в сообщении.
МЧС по региону также дополняет, что произведена эвакуация 10 человек. Сотрудникам удалось ликвидировать открытое горение на площади 60 квадратных метров. Ведомство публикует фото из пострадавшей квартиры.
Напомним, в Пятигорске около часа назад произошёл взрыв в многоэтажном доме ЖК Курортный. Пожарные занимаются тушением возгорания. В здании выбиты окна.
Telegram / МЧС Ставропольского края