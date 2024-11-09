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Регион
9 ноября, 07:24

Появились фото из квартиры в Пятигорске, где произошёл взрыв газа

По предварительным данным пожар в жилом комплексе Курортный по ул. Пальмиро Тольятти в Пятигорске произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. На месте работают экстренные службы, пишет в своём телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

«Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики», — говорится в сообщении.

  • Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края
    Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края
  • Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края
    Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края
  • Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края
    Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края
  • Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края
    Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края

Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / МЧС Ставропольского края

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МЧС по региону также дополняет, что произведена эвакуация 10 человек. Сотрудникам удалось ликвидировать открытое горение на площади 60 квадратных метров. Ведомство публикует фото из пострадавшей квартиры.

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы
Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы

Напомним, в Пятигорске около часа назад произошёл взрыв в многоэтажном доме ЖК Курортный. Пожарные занимаются тушением возгорания. В здании выбиты окна.

Обложка ©

Telegram / МЧС Ставропольского края

Мария Любицкая
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