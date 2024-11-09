Появились фото из квартиры в Пятигорске, где произошёл взрыв газа

По предварительным данным пожар в жилом комплексе Курортный по ул. Пальмиро Тольятти в Пятигорске произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. На месте работают экстренные службы, пишет в своём телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров.

Пожар в ЖК Пятигорска предварительно произошёл из-за хлопка газовоздушной смеси. Видео © Telegram / Владимир Владимиров

«Пострадала женщина. Состояние средней степени тяжести, с ней работают медики», — говорится в сообщении.







