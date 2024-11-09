На севере Москвы потушили пожар, начавшийся после взрыва газа
На севере Москвы ликвидировали пожар площадью 20 кв. метров, семеро пострадали
На Карельском бульваре на севере Москвы сотрудники МЧС ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Огонь распространился в квартире на пятом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси, передаёт МЧС Москвы.
Пожарные на месте взрыва газа на севере Москвы. Видео © SHOT
«На данный момент пожар ликвидирован на площади 20 кв.м. в результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало 7 человек, в том числе 4 детей. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали в пресс-службе МЧС Москвы.
Ранее Life.ru сообщало о взрыве в пятиэтажки на севере Москвы. По словам очевидцев, после него начал распространяться огонь. В одной из квартир были выбиты окна. Также сегодня пожар произошёл в однокомнатной квартире в Москве в результате взрыва камина.
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