На севере Москвы потушили пожар, начавшийся после взрыва газа

На Карельском бульваре на севере Москвы сотрудники МЧС ликвидировали пожар в пятиэтажном доме. Огонь распространился в квартире на пятом этаже в результате хлопка газовоздушной смеси, передаёт МЧС Москвы.

«На данный момент пожар ликвидирован на площади 20 кв.м. в результате хлопка произошло обрушение межкомнатных перегородок в квартире. Пострадало 7 человек, в том числе 4 детей. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали в пресс-службе МЧС Москвы.