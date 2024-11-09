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Регион
9 ноября, 14:08

Девочка пострадала при взрыве камина в однокомнатной квартире в Москве

Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве. По информации SHOT, инцидент произошёл в доме на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.

Около часа назад в квартире на втором этаже рванул электрический камин. В квартире в этот момент находилась школьница. Девочка смогла самостоятельно добежать к соседям, и те вызвали экстренные службы. У неё зафиксированы мелкие ожоги.

Сразу после взрыва начался пожар на площади 10 «квадратов». Вскоре он был ликвидирован. С хозяйкой сейчас работают врачи.

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Ранее в одном из многоквартирных домов Пятигорска произошёл взрыв газа. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, в том числе сотрудница рыбного магазина, она находится в состоянии средней степени тяжести. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. Пожарным удалось потушить возгорание на площади 60 квадратных метров. СК публиковал видео с моментом хлопка.

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Life.ru

Матвей Константинов
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