Девочка пострадала при взрыве камина в однокомнатной квартире в Москве

Камин взорвался в однокомнатной квартире в Москве. По информации SHOT, инцидент произошёл в доме на улице Павла Корчагина в Алексеевском районе.

Около часа назад в квартире на втором этаже рванул электрический камин. В квартире в этот момент находилась школьница. Девочка смогла самостоятельно добежать к соседям, и те вызвали экстренные службы. У неё зафиксированы мелкие ожоги.