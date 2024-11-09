Появилось видео с моментом взрыва в многоэтажке в Пятигорске
Ставропольский СК опубликовал видео с моментом взрыва в многоэтажке в Пятигорске
Правоохранители продолжают разбираться с последствиями взрыва газа в многоэтажном доме в Пятигорске. В результате ЧП повреждены квартиры в двух подъездах, передаёт СУ СК России по Ставропольскому краю. Там показали видео момента взрыва.
Момент взрыва в многоэтажке в Пятигорске попал на видео. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле у руководства следственного управления.
Напомним, что взрыв газа произошёл утром 9 ноября. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, в том числе сотрудница рыбного магазина, она находится в состоянии средней степени тяжести. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. Пожарным удалось потушить возгорание на площади 60 квадратных метров.
Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю