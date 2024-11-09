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Регион
9 ноября, 13:14

Появилось видео с моментом взрыва в многоэтажке в Пятигорске

Ставропольский СК опубликовал видео с моментом взрыва в многоэтажке в Пятигорске

Правоохранители продолжают разбираться с последствиями взрыва газа в многоэтажном доме в Пятигорске. В результате ЧП повреждены квартиры в двух подъездах, передаёт СУ СК России по Ставропольскому краю. Там показали видео момента взрыва.

Момент взрыва в многоэтажке в Пятигорске попал на видео. Видео © Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ситуация находится на контроле у руководства следственного управления.

Напомним, что взрыв газа произошёл утром 9 ноября. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, в том числе сотрудница рыбного магазина, она находится в состоянии средней степени тяжести. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. Пожарным удалось потушить возгорание на площади 60 квадратных метров.

Режим ЧС ввели после смертельного взрыва газа в пятигорской многоэтажке
Режим ЧС ввели после смертельного взрыва газа в пятигорской многоэтажке
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Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

Полина Никифорова
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