Режим ЧС ввели после смертельного взрыва газа в пятигорской многоэтажке
В Пятигорске ввели режим ЧС муниципального уровня после взрыва газа в доме
Место взрыва газа в доме в Пятигорске. Обложка © Telegram / Прокуратура Ставропольского края
Одна пострадавшая после взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске находится в реанимации с ожогами, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов. По его словам, из-за происшествия в городе введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня.
«По предварительным данным, одна женщина погибла, одна пострадавшая находится в реанимации с ожогами, ещё двум оказана амбулаторная медицинская помощь», — написал Ворошилов в телеграм-канале.
Также повреждения получили 22 жилых, семь нежилых помещений и девять автомобилей. По словам градоначальника, жильцы дома, в котором произошёл взрыв, в сопровождении сотрудников МЧС пустили в квартиры для сбора вещей и документов. В ближайшее время специальная лаборатория обследует здание и оценит безопасность дальнейшего проживания в нём — до заключения экспертов вход в дом будет ограничен.
Напомним, взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске утром 9 ноября. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, в том числе сотрудница рыбного магазина. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. СК возбудил уголовное дело.