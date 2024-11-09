Режим ЧС ввели после смертельного взрыва газа в пятигорской многоэтажке

Одна пострадавшая после взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске находится в реанимации с ожогами, сообщил мэр Дмитрий Ворошилов. По его словам, из-за происшествия в городе введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального уровня.

Также повреждения получили 22 жилых, семь нежилых помещений и девять автомобилей. По словам градоначальника, жильцы дома, в котором произошёл взрыв, в сопровождении сотрудников МЧС пустили в квартиры для сбора вещей и документов. В ближайшее время специальная лаборатория обследует здание и оценит безопасность дальнейшего проживания в нём — до заключения экспертов вход в дом будет ограничен.