Названа предварительная причина взрыва газа в пятигорской многоэтажке
Mash: Причиной ЧП в многоэтажке в Пятигорске мог стать разрыв газового баллона
Разрыв газового баллона мог стать причиной взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом сообщает Mash.
В Пятигорске выносят пострадавших после взрыва в многоэтажке. Видео © Telegram / Mash
По данным телеграм-канала, незадолго до ЧП в квартире на четвёртом этаже шёл ремонт, и газ был перекрыт. Местные жители рассказали, что паники ни у кого не было. Они самостоятельно покинули дом после взрыва и вызвали бригаду скорой помощи, пожарных и газовую службу.
Напомним, взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске утром 9 ноября. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, в том числе сотрудница рыбного магазина. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. Следком возбудил уголовное дело.
Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю