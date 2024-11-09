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Регион
9 ноября, 10:32

Названа предварительная причина взрыва газа в пятигорской многоэтажке

Mash: Причиной ЧП в многоэтажке в Пятигорске мог стать разрыв газового баллона

Разрыв газового баллона мог стать причиной взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом сообщает Mash.

В Пятигорске выносят пострадавших после взрыва в многоэтажке. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, незадолго до ЧП в квартире на четвёртом этаже шёл ремонт, и газ был перекрыт. Местные жители рассказали, что паники ни у кого не было. Они самостоятельно покинули дом после взрыва и вызвали бригаду скорой помощи, пожарных и газовую службу.

Напомним, взрыв газа прогремел в многоквартирном доме в Пятигорске утром 9 ноября. Погиб один человек, ещё четверо пострадали, в том числе сотрудница рыбного магазина. МЧС публиковало фото из сгоревшей квартиры. Следком возбудил уголовное дело.

Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы
Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Тверском районе Москвы
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Telegram / СУ СК России по Ставропольскому краю

Полина Никифорова
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