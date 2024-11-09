Названа предварительная причина взрыва газа в пятигорской многоэтажке

Разрыв газового баллона мог стать причиной взрыва газа в многоквартирном доме в Пятигорске. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, незадолго до ЧП в квартире на четвёртом этаже шёл ремонт, и газ был перекрыт. Местные жители рассказали, что паники ни у кого не было. Они самостоятельно покинули дом после взрыва и вызвали бригаду скорой помощи, пожарных и газовую службу.