Автозак с тремя заключёнными загорелся на ходу в Крыму

Автозак загорелся на ходу в Крыму. В нём везли трёх заключённых. По данным SHOT, спецтранспорт конвоировал задержанных мужчин. Двоих из них взяли за кражу, а третьего — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Подозреваемых везли из ИВС в Раздольном в СИЗО Симферополя.

Автозак вспыхнул в Первомайском районе. Арестантов оперативно вывели из авто и вызвали пожарных. Никто не пострадал. В спецавтомобиле выгорели передний и задний салоны. Предварительно, причиной стала техническая неисправность коробки передач, из-за чего вспыхнуло моторное масло. Также проверяется версия, что подозреваемые могли устроить поджог, чтобы сбежать.