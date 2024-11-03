Под Красноярском загорелся храм

В посёлке Кедровый Красноярского края разгорелся пожар в храме на площади 100 квадратных метров. В настоящее время спасателям удалось локализовать возгорание, сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с пожара в храме под Красноярском. Видео © Telegram / Администрация посёлка Кедровый

«На месте работают 10 специалистов и три единицы техники МЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Причина пожара неизвестна, данных о пострадавших также не поступало.