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3 ноября, 15:56

Под Красноярском загорелся храм

В посёлке Кедровый Красноярского края загорелся храм на площади 100 квадратов

В посёлке Кедровый Красноярского края разгорелся пожар в храме на площади 100 квадратных метров. В настоящее время спасателям удалось локализовать возгорание, сообщает пресс-служба МЧС России.

Кадры с пожара в храме под Красноярском. Видео © Telegram / Администрация посёлка Кедровый

«На месте работают 10 специалистов и три единицы техники МЧС», — говорится в сообщении ведомства.

Причина пожара неизвестна, данных о пострадавших также не поступало.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве потушили пожар на хлебозаводе. Сегодня днём огонь охватил второй этаж помещения на Подъёмной улице.

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Обложка ©

Telegram / Администрация посёлка Кедровый

Наталья Демьянова
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