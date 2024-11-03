В Москве потушили пожар на хлебозаводе

В воскресенье, 3 ноября, стало известно о пожаре, который вспыхнул на хлебозаводе юго-востоке Москвы. Огонь охватил второй этаж помещения на Подъёмной улице, сообщил 360.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, после возникновения пожара люди самостоятельно закуривались из здания. Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС смогли успешно ликвидировать пламя на территории площадью 50 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.