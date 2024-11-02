Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 ноября, 12:38

Курение убивает: Житель Башкирии сгорел при пожаре, оставив семью без крова из-за вредной привычки

В Башкортостане мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Сгоревший дом в Каинлыково. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

Сгоревший дом в Каинлыково. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан

В деревне Каинлыково в Бураевском районе республики Башкортостан сгорел жилой бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина — глава многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Пожар произошёл в жилом бревенчатом доме в д. Каинлыково. Предварительно, по информации дознавателя МЧС России, горение началось с чулана, где постоянно курил хозяин дома. Совместными усилиями огнеборцев МЧС России и добровольцев пожар был потушен. К сожалению, в ходе разбора обнаружен погибший 46-летний мужчина», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что мать семейства за день до случившегося уехала к родным, взяв с собой четверых детей. Теперь они временно будут жить там. Дознаватель республиканского МЧС расследует причины пожара.

На Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома
На Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре в многоэтажке в московской Некрасовке. Вот что случилось: два школьника решили самостоятельно приготовить себе обед и вылили на раскалённую сковородку масло, которое сразу же воспламенилось. Одному из мальчиков обожгло лицо, руки и ноги. Потом огонь перекинулся на кухонную мебель и потолок. В квартире выгорело около десяти квадратных метров, пострадавшему парнишке потребовалась госпитализация.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar