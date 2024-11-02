Курение убивает: Житель Башкирии сгорел при пожаре, оставив семью без крова из-за вредной привычки
В Башкортостане мужчина погиб при пожаре в жилом доме
Сгоревший дом в Каинлыково. Обложка © Telegram / МЧС Башкортостан
В деревне Каинлыково в Бураевском районе республики Башкортостан сгорел жилой бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина — глава многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Пожар произошёл в жилом бревенчатом доме в д. Каинлыково. Предварительно, по информации дознавателя МЧС России, горение началось с чулана, где постоянно курил хозяин дома. Совместными усилиями огнеборцев МЧС России и добровольцев пожар был потушен. К сожалению, в ходе разбора обнаружен погибший 46-летний мужчина», — говорится в публикации.
В ведомстве уточнили, что мать семейства за день до случившегося уехала к родным, взяв с собой четверых детей. Теперь они временно будут жить там. Дознаватель республиканского МЧС расследует причины пожара.
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