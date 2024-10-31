Дети устроили пожар в высотке в московской Некрасовке, решив приготовить обед

Дети устроили пожар в жилой высотке в московской Некрасовке. Они плеснули на сковородку масло, которое взяло и вспыхнуло. В результате ЧП один ребёнок госпитализирован с сильным ожогами, пишет SHOT .

Всё произошло в квартире на 10 этаже дома на Лавриненко около получаса назад. Два школьника — 11 и 12 лет — решили самостоятельно приготовить обед на плите, но масло вспыхнуло прямо в лицо одному из них. 11-летнему Ване также обожгло руки и ноги. Помимо этого, огонь перекинулся на мебель и потолок.