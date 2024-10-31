Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 12:08

Дети устроили пожар в высотке в московской Некрасовке, решив приготовить обед

Дети устроили пожар в жилой высотке в московской Некрасовке. Они плеснули на сковородку масло, которое взяло и вспыхнуло. В результате ЧП один ребёнок госпитализирован с сильным ожогами, пишет SHOT.

Всё произошло в квартире на 10 этаже дома на Лавриненко около получаса назад. Два школьника — 11 и 12 лет — решили самостоятельно приготовить обед на плите, но масло вспыхнуло прямо в лицо одному из них. 11-летнему Ване также обожгло руки и ноги. Помимо этого, огонь перекинулся на мебель и потолок.

Дети эвакуировались сами, внизу пострадавшему оказали помощь и увезли на скорой в больницу. В квартире выгорело около 10 квадратов натяжного потолка, также повреждена мебель.

На Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома
На Камчатке пожар охватил крышу многоквартирного жилого дома

А сегодня рано утром в Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажке, что привело к разрушениям на 4 и 5 этажах. Пострадали 11 человек, в том числе мама с ребёнком, которые отказались от госпитализации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее было известно только о четырёх погибших, но под завалами нашли ещё одно тело.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar