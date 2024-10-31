Дети устроили пожар в высотке в московской Некрасовке, решив приготовить обед
Дети устроили пожар в жилой высотке в московской Некрасовке. Они плеснули на сковородку масло, которое взяло и вспыхнуло. В результате ЧП один ребёнок госпитализирован с сильным ожогами, пишет SHOT.
Всё произошло в квартире на 10 этаже дома на Лавриненко около получаса назад. Два школьника — 11 и 12 лет — решили самостоятельно приготовить обед на плите, но масло вспыхнуло прямо в лицо одному из них. 11-летнему Ване также обожгло руки и ноги. Помимо этого, огонь перекинулся на мебель и потолок.
Дети эвакуировались сами, внизу пострадавшему оказали помощь и увезли на скорой в больницу. В квартире выгорело около 10 квадратов натяжного потолка, также повреждена мебель.
А сегодня рано утром в Черкесске произошёл взрыв газа в пятиэтажке, что привело к разрушениям на 4 и 5 этажах. Пострадали 11 человек, в том числе мама с ребёнком, которые отказались от госпитализации. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее было известно только о четырёх погибших, но под завалами нашли ещё одно тело.