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3 ноября, 04:51

Пожар в доме без извещателя в Ростовской области унёс жизни двух детей и мужчины

Пожар в частном жилом доме. Обложка Telegram / MЧС России

Пожар в частном жилом доме. Обложка Telegram / MЧС России

В селе Александровка Ростовской области ночью произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей и мужчина. Об этом сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины. Мать успела спастись, выбежав на улицу. Огонь, охвативший площадь около 100 квадратных метров, был потушен силами девяти спасателей и четырёх единиц техники.

По данным ведомства, в доме отсутствовал пожарный извещатель. Из-за этого детям не удалось вовремя получить сигнал о бедствии.

В Красноярском крае на пожаре погибли два человека
В Красноярском крае на пожаре погибли два человека

Ранее в республики Башкортостан сгорел жилой бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина — глава многодетной семьи. По информации дознавателя МЧС России, горение началось с чулана, где постоянно курил хозяин дома.

Артём Гапоненко
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