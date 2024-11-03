Пожар в доме без извещателя в Ростовской области унёс жизни двух детей и мужчины

В селе Александровка Ростовской области ночью произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей и мужчина. Об этом сообщило МЧС России в телеграм-канале.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины. Мать успела спастись, выбежав на улицу. Огонь, охвативший площадь около 100 квадратных метров, был потушен силами девяти спасателей и четырёх единиц техники.

По данным ведомства, в доме отсутствовал пожарный извещатель. Из-за этого детям не удалось вовремя получить сигнал о бедствии.