Пожар в доме без извещателя в Ростовской области унёс жизни двух детей и мужчины
Пожар в частном жилом доме. Обложка Telegram / MЧС России
В селе Александровка Ростовской области ночью произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей и мужчина. Об этом сообщило МЧС России в телеграм-канале.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили тела четырёхлетнего мальчика, трёхлетней девочки и 43-летнего мужчины. Мать успела спастись, выбежав на улицу. Огонь, охвативший площадь около 100 квадратных метров, был потушен силами девяти спасателей и четырёх единиц техники.
По данным ведомства, в доме отсутствовал пожарный извещатель. Из-за этого детям не удалось вовремя получить сигнал о бедствии.
Ранее в республики Башкортостан сгорел жилой бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина — глава многодетной семьи. По информации дознавателя МЧС России, горение началось с чулана, где постоянно курил хозяин дома.