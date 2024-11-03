В Красноярском крае на пожаре погибли два человека
Сгоревший жилой дом в Красноярском крае. Обложка © Telegram / МЧС России
В Красноярском крае произошёл пожар, в результате которого погибли двое жильцов. В деревне Тюльково загорелся деревянный одноэтажный жилой дом, огонь охватил площадь в 64 квадратных метра. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.
Пожар в жилом доме в Красноярском крае. Видео © Telegram / МЧС России
Пожар был локализован, во время тушения были обнаружены тела двух людей: одной из жертв оказалась 60-летняя женщина, а второе тело пока не опознано. На месте происшествия работают шесть сотрудников и две единицы техники МЧС. Причину трагедии выясняет дознаватель ведомства.
Ранее в деревне Каинлыково в Бураевском районе республики Башкортостан сгорел жилой бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина — глава многодетной семьи. Горение началось с чулана, где постоянно курил хозяин дома.