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2 ноября, 23:00

В Красноярском крае на пожаре погибли два человека

Сгоревший жилой дом в Красноярском крае. Обложка © Telegram / МЧС России

Сгоревший жилой дом в Красноярском крае. Обложка © Telegram / МЧС России

В Красноярском крае произошёл пожар, в результате которого погибли двое жильцов. В деревне Тюльково загорелся деревянный одноэтажный жилой дом, огонь охватил площадь в 64 квадратных метра. Об этом в телеграм-канале сообщило МЧС России.

Пожар в жилом доме в Красноярском крае. Видео © Telegram / МЧС России

Пожар был локализован, во время тушения были обнаружены тела двух людей: одной из жертв оказалась 60-летняя женщина, а второе тело пока не опознано. На месте происшествия работают шесть сотрудников и две единицы техники МЧС. Причину трагедии выясняет дознаватель ведомства.

Лесной пожар в Краснодарском крае охватил площадь в 36 гектаров
Лесной пожар в Краснодарском крае охватил площадь в 36 гектаров

Ранее в деревне Каинлыково в Бураевском районе республики Башкортостан сгорел жилой бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина — глава многодетной семьи. Горение началось с чулана, где постоянно курил хозяин дома.

Артём Гапоненко
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