Лесной пожар в Краснодарском крае охватил площадь в 36 гектаров
В Новопокровском районе Краснодарского края возник лесной пожар. Возгорание охватило лесную подстилку на территории Кавказского лесничества, сообщили в региональном оперативном штабе. Однако угрозы для населённых пунктов нет.
К 23:30 мск пожар локализовали на примерной площади 36 гектаров. Сложности в борьбе с огнём создают сильные порывы ветра, однако угрозы для населённых пунктов нет.
Ранее Life.ru писал о пожаре в жилой высотке в московской Некрасовке. Дети плеснули на сковородку масло, которое вспыхнуло. В результате ЧП один ребёнок госпитализирован с сильным ожогами.
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