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2 ноября, 21:38

Лесной пожар в Краснодарском крае охватил площадь в 36 гектаров

В Новопокровском районе Краснодарского края возник лесной пожар. Возгорание охватило лесную подстилку на территории Кавказского лесничества, сообщили в региональном оперативном штабе. Однако угрозы для населённых пунктов нет.

К 23:30 мск пожар локализовали на примерной площади 36 гектаров. Сложности в борьбе с огнём создают сильные порывы ветра, однако угрозы для населённых пунктов нет.

Небо над Приамурьем затянуто дымом из-за пожаров в Китае
Небо над Приамурьем затянуто дымом из-за пожаров в Китае

Ранее Life.ru писал о пожаре в жилой высотке в московской Некрасовке. Дети плеснули на сковородку масло, которое вспыхнуло. В результате ЧП один ребёнок госпитализирован с сильным ожогами.

Обложка ©

flickr / Kaibab National Forest, Arizona

Артём Гапоненко
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