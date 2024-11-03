Лесной пожар в Краснодарском крае охватил площадь в 36 гектаров

В Новопокровском районе Краснодарского края возник лесной пожар. Возгорание охватило лесную подстилку на территории Кавказского лесничества, сообщили в региональном оперативном штабе. Однако угрозы для населённых пунктов нет.

К 23:30 мск пожар локализовали на примерной площади 36 гектаров. Сложности в борьбе с огнём создают сильные порывы ветра, однако угрозы для населённых пунктов нет.