Небо над Приамурьем затянуто дымом из-за пожаров в Китае

Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, что вызвало задымленность и запах гари в Благовещенске и еще пяти округах региона. Как сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, 29 октября жители региона заметили задымленность и запах дыма в Благовещенске, а также в Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском и Свободненском округах. Региональный диспетчерский штаб Амурской авиабазы сообщил, что причиной этого явления стало большое количество возгораний на территории Китая.