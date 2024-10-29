Небо над Приамурьем затянуто дымом из-за пожаров в Китае
Минлесхоз Амурской области: Наблюдается задымлённость из-за пожаров в Китае
Дым от пожаров в Китае затянул небо над Приамурьем, что вызвало задымленность и запах гари в Благовещенске и еще пяти округах региона. Как сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области, 29 октября жители региона заметили задымленность и запах дыма в Благовещенске, а также в Благовещенском, Тамбовском, Константиновском, Михайловском и Свободненском округах. Региональный диспетчерский штаб Амурской авиабазы сообщил, что причиной этого явления стало большое количество возгораний на территории Китая.
Согласно данным информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза, на территории КНР было зафиксировано около 200 термоточек, причем ближайшая к границе с областной столицей находилась всего в 30 километрах, а от границы Свободненского района — в четырех километрах. Южный ветер способствует распространению дыма из Китая в приграничные районы Амурской области. Однако по прогнозам, в среду направление ветра изменится, что должно привести к исчезновению задымленности с территории Приамурья.
Kandinsky 3.1 / Life.ru