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2 ноября, 16:34

Две фуры столкнулись и загорелись под Казанью, заблокировав трассу М7

Под Казанью на трассе М7 столкнулись две фуры, после чего вспыхнул сильный пожар, что привело к дорожному коллапсу. Машины выстроились в огромной пробке, движение остановилось. Об этом сообщает SHOT.

Под Казанью авария с двумя фурами вызвала пожар. Видео © Telegram / SHOT

ДТП произошло на мосту через Волгу. У одной из фур после столкновения выпали газовые баллоны и начали взрываться. Пострадал водитель грузовика, у него сильные ожоги. Движение тут же было парализовано в обе стороны. Тушение огня осложнялось сильным ветром, пламя успело перекинуться ещё и на соседние авто.

К этому моменты пожар уже потушили. Однако заторы на этом участке дороги сохраняются. По словам очевидцев, паромная переправа едва справляется с нагрузкой. Местные власти уверяют, что она будет работать до последнего — пока не переправят все машины.

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Также сообщалось, что в городе Омутнинск Кировской области большегруз съехал с дороги и врезался в остановку, в результате аварии три человека получили травмы. Полиция устанавливает причину ДТП.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Татьяна Миссуми
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