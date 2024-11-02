Грузовик протаранил остановку в Кировской области, пострадали три человека
ДТП в Кировской области. Обложка © Telegram / МЧС Кировской области
В городе Омутнинск Кировской области большегруз съехал с дороги и врезался в остановку, в результате аварии три человека получили травмы. Об этом сообщает региональный МЧС и публикует кадры с места происшествия.
«Инцидент произошëл на ул. Коковихина. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», — уточнили в ведомстве.
По данным областного МВД, фура марки Shacman сначала столкнулась с Volkswagen Polo, который в свою очередь задел КамаАЗ. Сейчас полиция устанавливает виновника ДТП, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами ДТП с участием трёх автомобилей в Нижегородской области. По данным МЧС России, погибшими оказались водитель одной из машин и его 15-летний сын.