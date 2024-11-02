Грузовик протаранил остановку в Кировской области, пострадали три человека

В городе Омутнинск Кировской области большегруз съехал с дороги и врезался в остановку, в результате аварии три человека получили травмы. Об этом сообщает региональный МЧС и публикует кадры с места происшествия.

ДТП в Кировской области. Фото © Telegram / МЧС Кировской области

ДТП в Кировской области. Фото © Telegram / МЧС Кировской области

«Инцидент произошëл на ул. Коковихина. В результате столкновения кирпичная остановка была полностью разрушена. Три человека получили травмы различной степени тяжести, один из них госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

По данным областного МВД, фура марки Shacman сначала столкнулась с Volkswagen Polo, который в свою очередь задел КамаАЗ. Сейчас полиция устанавливает виновника ДТП, проводится проверка.