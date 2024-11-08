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Регион
8 ноября, 07:54

Появилось жуткое видео из выжженной квартиры в Петербурге, где заживо сгорела семья с ребёнком

В Петербурге один ребёнок и трое взрослых погибли во время ночного пожара

Кадры из сгоревшей в Петербурге квартиры. Фото © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

Кадры из сгоревшей в Петербурге квартиры. Фото © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

В центре Петербурга при пожаре в одной из квартир погибли четыре человека, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры в своём телеграм-канале и публикует кадры с места гибели семьи.

Последствия пожара. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

«Прокуратура Центрального района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в д. 24/13 на 5-й Советской улице. По предварительным данным, в результате пожара погибли 4 человека, один из них несовершеннолетний», — сказано в публикации.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура продолжает вести расследование для выяснения причин трагедии.

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Ранее в Магадане в результате вспыхнувшего в многоквартирном доме пожара погибли мать и трое детей. Спасатели эвакуировали их из здания, но прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть. Детям было два и три года, старшему — шесть.

Владимир Озеров
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