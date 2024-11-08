Появилось жуткое видео из выжженной квартиры в Петербурге, где заживо сгорела семья с ребёнком

В центре Петербурга при пожаре в одной из квартир погибли четыре человека, один из которых несовершеннолетний. Об этом сообщает пресс-служба местной прокуратуры в своём телеграм-канале и публикует кадры с места гибели семьи.

Последствия пожара. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

«Прокуратура Центрального района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в д. 24/13 на 5-й Советской улице. По предварительным данным, в результате пожара погибли 4 человека, один из них несовершеннолетний», — сказано в публикации.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура продолжает вести расследование для выяснения причин трагедии.