Гарь и копоть: Инстасамка показала, во что огонь превратил её элитное жильё в центре Москвы

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) поделилась видео, в котором показала свою столичную квартиру после пожара. На записи Зотеева в маске-респираторе проходит по своему жилью, где огонь повредил часть потолка, а остальные поверхности покрылись копотью. Инцидент произошел 4 ноября в ее квартире на Тверском бульваре, которую она арендовала с мужем Егором Еропкиным (Moneyken) за 550 тыс. рублей.

Недавно Зотеева впервые вышла на связь после происшествия и выразила благодарность Богу за то, что смогла покинуть горящее помещение живой. Она отметила, что находилась в квартире одна в момент пожара. Инстасамка также похвалила оперативную работу российских пожарных, которые очень оперативно прибыли на вызов. Она рассказала, что спасатели сумели сохранить ее памятные вещи, такие как альбомы, картины, а также сценические костюмы.