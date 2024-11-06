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6 ноября, 11:34

Гарь и копоть: Инстасамка показала, во что огонь превратил её элитное жильё в центре Москвы

Певица Инстасамка показала, как выглядит её квартира на Тверском после пожара

Певица Инстасамка (Дарья Зотеева) поделилась видео, в котором показала свою столичную квартиру после пожара. На записи Зотеева в маске-респираторе проходит по своему жилью, где огонь повредил часть потолка, а остальные поверхности покрылись копотью. Инцидент произошел 4 ноября в ее квартире на Тверском бульваре, которую она арендовала с мужем Егором Еропкиным (Moneyken) за 550 тыс. рублей.

Певица Инстасамка показала, как выглядит её квартира на Тверском бульваре после пожара. Видео © Tiktok.com/ instasamka

Причиной возгорания стал неисправный камин. По данным Telegram-каналов, сгорело 65 квадратных метров чердака, а также пострадали 15 квадратных метров квартиры.

В Москве произошёл пожар над квартирой Инстасамки, под подозрением её камин
В Москве произошёл пожар над квартирой Инстасамки, под подозрением её камин

Недавно Зотеева впервые вышла на связь после происшествия и выразила благодарность Богу за то, что смогла покинуть горящее помещение живой. Она отметила, что находилась в квартире одна в момент пожара. Инстасамка также похвалила оперативную работу российских пожарных, которые очень оперативно прибыли на вызов. Она рассказала, что спасатели сумели сохранить ее памятные вещи, такие как альбомы, картины, а также сценические костюмы.

Обложка ©

Tiktok.com/ instasamka

Марина Фещенко
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