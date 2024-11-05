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5 ноября, 15:06

«Благодарна Богу»: Инстасамка раскрыла детали пожара в съёмной квартире

Инстасамка поблагодарила пожарных, быстро потушивших возгорание в квартире

Инстасамка. Обложка © Telegram / INSTASAMKA

Инстасамка. Обложка © Telegram / INSTASAMKA

Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что находилась в съёмной квартире на Тверской улице, где не так давно неожиданно вспыхнул пожар. Никто не пострадал, часть уцелевших вещей удалось вынести. Об этом она написала в личном телеграм-канале.

«Я благодарна Богу, что вышла оттуда живая. Олега рядом не было, когда это началось и продолжалось какое-то время... Я благодарна всем, кто собирал со мной наши вещи после того, как нам дали доступ к квартире... Я хочу выразить огромную благодарность службе пожарной безопасности РФ, они приехали через минуту или, может, две или три», — говорится в сообщении.

Исполнительница рассказала, что в момент возгорания для неё намного важнее было удостовериться, что все живы. Лишь после тушения она осознала, что в огне могли пропасть все её воспоминания — ценные фото, памятные подарки, а также документы. Она призвала поклонников к осторожности и соблюдению правил безопасности.

Какая ответственность грозит Инстасамке за пожар в элитном доме, объяснил юрист
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Ранее в Москве произошёл пожар над съёмной квартирой Инстасамки. Загорелась крыша элитного дома на Тверском бульваре. Не исключено, что огонь вспыхнул из-за неправильного обращения с камином.

Мария Любицкая
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