В Москве произошёл пожар над квартирой Инстасамки, под подозрением её камин

По данным телеграм-канала, всех эвакуировали, никто не пострадал. Отмечается, что тушение пожара осложнялось деревянными перекрытиями в старинном здании. Очевидцы рассказали, что квартиру, над которой произошёл пожар, снимала Инстасамка примерно за полмиллиона в месяц. Согласно одной из версий, причиной возгорания стал камин в квартире рэперши.