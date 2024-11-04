В Москве произошёл пожар над квартирой Инстасамки, под подозрением её камин
SHOT: Пожар на чердаке на Тверском бульваре был над квартирой Инстасамки
В Москве произошёл пожар над съёмной квартирой блогерши Инстасамки (Дарья Зотеева). Как сообщает SHOT, загорелась крыша элитного дома на Тверском бульваре.
В Москве произошёл пожар над квартирой Инстасамки на Тверском бульваре. Видео © SHOT
По данным телеграм-канала, всех эвакуировали, никто не пострадал. Отмечается, что тушение пожара осложнялось деревянными перекрытиями в старинном здании. Очевидцы рассказали, что квартиру, над которой произошёл пожар, снимала Инстасамка примерно за полмиллиона в месяц. Согласно одной из версий, причиной возгорания стал камин в квартире рэперши.
Напомним, о пожаре ранее писал Life.ru. Горел чердак на площади 80 квадратных метров.
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