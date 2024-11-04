Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 ноября, 14:57

В Москве произошёл пожар над квартирой Инстасамки, под подозрением её камин

SHOT: Пожар на чердаке на Тверском бульваре был над квартирой Инстасамки

В Москве произошёл пожар над съёмной квартирой блогерши Инстасамки (Дарья Зотеева). Как сообщает SHOT, загорелась крыша элитного дома на Тверском бульваре.

В Москве произошёл пожар над квартирой Инстасамки на Тверском бульваре. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, всех эвакуировали, никто не пострадал. Отмечается, что тушение пожара осложнялось деревянными перекрытиями в старинном здании. Очевидцы рассказали, что квартиру, над которой произошёл пожар, снимала Инстасамка примерно за полмиллиона в месяц. Согласно одной из версий, причиной возгорания стал камин в квартире рэперши.

Дело в деньгах? Почему Шнур решил объединиться с Инстасамкой
Дело в деньгах? Почему Шнур решил объединиться с Инстасамкой

Напомним, о пожаре ранее писал Life.ru. Горел чердак на площади 80 квадратных метров.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
  • Новости
  • Инстасамка
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar