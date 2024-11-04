На Тверском бульваре в Москве горит чердак на площади 80 квадратов
На Тверском бульваре в Москве тушат чердачное помещение. Пожар распространился на площади 80 квадратных метров. Из здания удалось выбраться 14 людям. Об этом сообщает МЧС России.
«На Тверском бульваре происходит загорание перекрытий между мансардным этажом и чердаком. До прибытия пожарно-спасательных подразделений жильцы самостоятельно покинули квартиру», — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что пострадавших нет.
Ранее пожар в частном доме в Сургуте унёс жизни четырёх человек. Среди погибших — годовалый мальчик и трёхлетняя девочка. По словам местных жителей, возгорание трудно поддавалось тушению из-за сильного ветра.
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