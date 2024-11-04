«Все плакали и кричали»: Житель Сургута рассказал о страшном пожаре, унёсшем жизни 4 человек

Пожар, охвативший частный дом в Сургуте, было трудно потушить из-за сильного ветра. Непогода также стала причиной моментального распространения пламени по постройке. Об этом рассказал местный житель, ставший очевидцем трагедии.

«Пожарные очень оперативно развернули рукава, так как ветер очень сильный был, очень быстро раздул открытое пламя. Пожарные только команды передавали, из-за сильного ветра пламя моментально охватило всё здание», — отметил Андрей.