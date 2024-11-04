«Все плакали и кричали»: Житель Сургута рассказал о страшном пожаре, унёсшем жизни 4 человек
Очевидец: Ветер мешал тушению пожара в частном доме в Сургуте
В Сургуте пожар унёс жизни 4 человек. Обложка © Telegram / МЧС России
Пожар, охвативший частный дом в Сургуте, было трудно потушить из-за сильного ветра. Непогода также стала причиной моментального распространения пламени по постройке. Об этом рассказал местный житель, ставший очевидцем трагедии.
«Пожарные очень оперативно развернули рукава, так как ветер очень сильный был, очень быстро раздул открытое пламя. Пожарные только команды передавали, из-за сильного ветра пламя моментально охватило всё здание», — отметил Андрей.
Собеседник «Газеты.ru» также подчеркнул, что после гашения открытого огня из дачного дома повалил дым. Тогда спасатели принялись выносить тела погибших, а собравшиеся рядом родственники или знакомые начали «плакать и кричать». Ситуация была довольно жуткой, признался очевидец.
Напомним, при пожаре в дачном доме в Сургуте погибли четыре человека. Сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, трёхлетней девочки, 27-летней женщины и 56-летнего мужчины.