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3 ноября, 20:42

Четыре человека сгорели при пожаре в дачном доме в Сургуте

МЧС России: Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте

В Сургуте на пожаре погибли 4 человека. Обложка © Telegram / МЧС России

В Сургуте на пожаре погибли 4 человека. Обложка © Telegram / МЧС России

Четыре человека погибли при пожаре в дачном доме в Сургуте, в их числе годовалый мальчик и трёхлетняя девочка. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В Сургуте на пожаре погибли 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России

В Сургуте на пожаре погибли 4 человека. Фото © Telegram / МЧС России

«В Сургуте загорелся дачный дом. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела годовалого мальчика, 3-летней девочки, 27-летней женщины и мужчины 56 лет», — рассказали в ведомстве.

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Ранее в республики Башкортостан сгорел жилой бревенчатый дом. В пожаре погиб мужчина — глава многодетной семьи. По информации дознавателя МЧС России, горение началось с чулана, где постоянно курил хозяин дома.

Оксана Попова
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