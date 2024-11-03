В Вологде самогонный аппарат разнёс две квартиры, есть пострадавшие
МЧС: В Вологде взорвался самогонный аппарат, четыре человека пострадали
В Вологде в жилом пятиэтажном доме взорвался самогонный аппарат, четыре человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сотрудники МЧС разбирают завалы после взрыва самогонного аппарата в Вологде. Видео © Telegram / МЧС России
«Инцидент произошёл на втором этаже пятиэтажки. Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки. Несущие конструкции не пострадали», — указано в сообщении.
В ведомстве отметили, что четыре человека пострадали, двое из них попали в больницу. В настоящее время на месте инцидента работают 28 сотрудников МЧС и девять единиц техники.
А ранее Life.ru сообщал, что в Удмуртии подростки устроили пожар при попытке приготовить картошку фри. По данным МЧС РФ, пламя уничтожило натяжной потолок, повредило часть обоев и деревянную дверь, а также некоторую мебель. Пострадавших не было.
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