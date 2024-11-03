Мощный пожар вспыхнул во Дворце культуры в Воронеже

В Воронеже произошёл пожар в недействующем Дворце культуры имени С. М. Кирова. Сотрудники МЧС локализовали два очага возгорания, на крыше и в подвале здания, сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

Пожар во Дворце культуры имени Кирова в Воронеже. Видео Telegram / «Воронеж № 1»

Площадь возгорания на кровле составила 100 «квадратов», а в подвале — 30 метров в квадрате. В тушении пожара было задействовано шесть пожарных расчётов.

«В 18:31 в МЧС России поступило сообщение о загорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. (...) Пожар ликвидирован в 20:26. информации о пострадавших не поступало», — уточнили в управлении.

Площадь возгорания на кровле составила 100 квадратов, а в подвале — 30 метров. В тушении пожара было задействовано шесть пожарных расчётов.