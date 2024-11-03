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3 ноября, 18:06

Мощный пожар вспыхнул во Дворце культуры в Воронеже

В Воронеже ликвидировали два очага возгорания в недействующем ДК имени Кирова

В Воронеже произошёл пожар в недействующем Дворце культуры имени С. М. Кирова. Сотрудники МЧС локализовали два очага возгорания, на крыше и в подвале здания, сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

Пожар во Дворце культуры имени Кирова в Воронеже. Видео Telegram / «Воронеж № 1»

Площадь возгорания на кровле составила 100 «квадратов», а в подвале — 30 метров в квадрате. В тушении пожара было задействовано шесть пожарных расчётов.

«В 18:31 в МЧС России поступило сообщение о загорании кровли недействующего здания ДК им. Кирова в Воронеже. (...) Пожар ликвидирован в 20:26. информации о пострадавших не поступало»,уточнили в управлении.

Площадь возгорания на кровле составила 100 квадратов, а в подвале — 30 метров. В тушении пожара было задействовано шесть пожарных расчётов.

Ранее пожар площадью 50 квадратных метров удалось ликвидировать на хлебозаводе в Москве. Пострадавших в результате инцидента нет. Инцидент произошёл на Подъёмной улице.

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Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Полина Никифорова
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