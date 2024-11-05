Какая ответственность грозит Инстасамке за пожар в квартире в Москве, объяснил юрист

Певица Дарья Зотеева, известная широкой аудитории как Инстасамка, может понести ответственность за пожар в съёмной квартире на Тверском бульваре в Москве, если будет доказано, что она нарушила правила безопасности. Об этом заявил юрист Илья Русяев.

«Если будет установлено, что Инстасамка нарушила правила пожарной безопасности или инструкции по эксплуатации камина, ситуация кардинально меняется. В этом случае, согласно статье 1064 ГК РФ, она будет обязана возместить весь причинённый ущерб», — отметил собеседник NEWS.ru.

По словам эксперта, в ущерб могут быть включены расходы на восстановление помещений после пожара, компенсация для соседей, а также потенциально неполученная выгода за аренду квартиры за время ремонта. Он не исключил, что ущерб покроет страховая компания, которая позже начнёт судиться с виновником пожара, если таковой будет установлен.

Юрист обратил внимание на историческую ценность здания на Тверском бульваре и стоимость аренды из-за географического расположения. С учётом данных обстоятельств сумма потенциального ущерба, которая может лечь на плечи Инстасамки, способна оказаться весьма существенной.