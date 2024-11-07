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7 ноября, 02:40

Мать и трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме Магадана

Машина МЧС на месте пожара в Магадане. Обложка © Telegram / МЧС России

Машина МЧС на месте пожара в Магадане. Обложка © Telegram / МЧС России

В Магадане в результате пожара в многоквартирном доме погибли мать и трое детей, сообщает МЧС России. Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного здания, где спасатели эвакуировали женщину и детей двух, трёх и шести лет. Прибывшие на место медики лишь констатировали их смерть.

Пожар затронул 70 квадратных метров, для его ликвидации было задействовано 49 спасателей и 12 единиц техники. На данный момент дознаватели МЧС и специалисты испытательной лаборатории работают над выяснением причин возгорания.

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Ранее пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного дома на улице Киевской в Москве. После тушения возгорания там было найдено тело женщины. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Артём Гапоненко
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