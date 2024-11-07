Мать и трое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме Магадана

В Магадане в результате пожара в многоквартирном доме погибли мать и трое детей, сообщает МЧС России. Возгорание возникло на третьем этаже пятиэтажного здания, где спасатели эвакуировали женщину и детей двух, трёх и шести лет. Прибывшие на место медики лишь констатировали их смерть.

Пожар затронул 70 квадратных метров, для его ликвидации было задействовано 49 спасателей и 12 единиц техники. На данный момент дознаватели МЧС и специалисты испытательной лаборатории работают над выяснением причин возгорания.