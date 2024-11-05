Пожар в столичной многоэтажке унёс жизнь женщины
Прокуратура Москвы: Тело женщины найдено после пожара в многоэтажке на Киевской
Жилой дом на улице Киевской в Москве, в котором произошёл пожар. Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
Пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного дома на улице Киевской в Москве. Как сообщает столичная прокуратура, после тушения возгорания там было найдено тело женщины.
Фото из квартиры на Киевской в Москве, в которой при пожаре погибла женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
«В квартире жилого дома на ул. Киевская произошёл пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1958 г.р. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в ведомстве.
Ранее в Москве произошёл пожар над съёмной квартирой блогерши Инстасамки. Там загорелась крыша элитного дома на Тверском бульваре. Согласно одной из версий, причиной возгорания стал камин в квартире рэперши.