Пожар в столичной многоэтажке унёс жизнь женщины

Пожар произошёл в одной из квартир многоэтажного дома на улице Киевской в Москве. Как сообщает столичная прокуратура, после тушения возгорания там было найдено тело женщины.

Фото из квартиры на Киевской в Москве, в которой при пожаре погибла женщина. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

«В квартире жилого дома на ул. Киевская произошёл пожар, после тушения которого обнаружено тело женщины 1958 г.р. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — сообщили в ведомстве.