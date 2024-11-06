На Алтае глава семьи вытащил из огня жену и дочку, но погиб сам, пытаясь спасти сына

В Алтайском крае в селе Сростки произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и его 10-летний сын. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, глава семейства успел вывести на улицу свою жену и дочь, однако, вернувшись в дом за ребёнком, уже не смог выбраться. Их тела были обнаружены при тушении пожара.

«Пожар на 100 квадратах потушили 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России», — уточняется в сообщении.