Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 04:30

На Алтае глава семьи вытащил из огня жену и дочку, но погиб сам, пытаясь спасти сына

МЧС России: В Алтайском крае при пожаре погибли отец и сын

В Алтайском крае при пожаре погибли отец и сын. Обложка © Telegram / МЧС России

В Алтайском крае при пожаре погибли отец и сын. Обложка © Telegram / МЧС России

В Алтайском крае в селе Сростки произошёл пожар, в результате которого погибли мужчина и его 10-летний сын. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале МЧС России.

По информации ведомства, глава семейства успел вывести на улицу свою жену и дочь, однако, вернувшись в дом за ребёнком, уже не смог выбраться. Их тела были обнаружены при тушении пожара.

«Пожар на 100 квадратах потушили 12 специалистов и 4 единицы техники МЧС России», — уточняется в сообщении.

Утром на заводе в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар
Утром на заводе в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар

Недавно пожар в столичной многоэтажке унёс жизнь женщины. Тело погибшей было найдено после тушения.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Алтайский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar