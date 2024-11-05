Утром на заводе в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар

Во вторник, 5 ноября, утром на одном из заводов в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар. О возгорании сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания, ЧП произошло в здании на улице 60 лет Победы в Октябрьском районе города. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей примерно в 07:28 мск.