Утром на заводе в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар
Во вторник, 5 ноября, утром на одном из заводов в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар. О возгорании сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным издания, ЧП произошло в здании на улице 60 лет Победы в Октябрьском районе города. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей примерно в 07:28 мск.
О каком именно предприятии в Люберцах идёт речь, не уточняется. Однако известно, что на место пожара выехали экстренные службы. Угрозы для людей нет.
Ранее в Москве потушили пожар на хлебозаводе. ЧП произошло 3 ноября на предприятии на юго-востоке столицы. На следующий день стало известно о возгорании над квартирой Инстасамки — под подозрение пал её камин. А вот пожар в столичной многоэтажке унёс жизнь женщины.
Life.ru