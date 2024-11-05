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5 ноября, 07:58

Утром на заводе в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар

Во вторник, 5 ноября, утром на одном из заводов в подмосковных Люберцах вспыхнул пожар. О возгорании сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания, ЧП произошло в здании на улице 60 лет Победы в Октябрьском районе города. Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей примерно в 07:28 мск.

О каком именно предприятии в Люберцах идёт речь, не уточняется. Однако известно, что на место пожара выехали экстренные службы. Угрозы для людей нет.

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Ранее в Москве потушили пожар на хлебозаводе. ЧП произошло 3 ноября на предприятии на юго-востоке столицы. На следующий день стало известно о возгорании над квартирой Инстасамки — под подозрение пал её камин. А вот пожар в столичной многоэтажке унёс жизнь женщины.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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