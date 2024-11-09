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Регион
9 ноября, 17:15

В пятиэтажке на севере Москвы прогремел взрыв

SHOT: Четыре человека пострадали при взрыве на севере Москвы

Взрыв прогремел в квартире жилого дома на севере Москвы. Предварительно, пострадали четыре человека. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канал, взрыв произошёл около 30 минут назад в пятиэтажке на Карельском бульваре. Очевидцы утверждают, что на месте ЧП виден сильный пожар. В одной из квартир выбиты окна. Точной информации о состоянии пострадавших пока нет. На месте работают экстренные службы.

Появилось видео с моментом взрыва в многоэтажке в Пятигорске
Появилось видео с моментом взрыва в многоэтажке в Пятигорске
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tsuguliev

Никита Никонов
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