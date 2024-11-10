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Регион
10 ноября, 00:51

В США лесные пожары угрожают десяткам миллионов человек

NBC News: В США введена пожарная тревога для 27 миллионов жителей

Лесные пожары, разгорающиеся на северо-востоке США, продолжают угрожать регионам от Нью-Йорка до Массачусетса. На 9 ноября в зону повышенной опасности попали около 27 миллионов человек. Прогнозируется, что скорость ветра может достичь 56 км/ч, а относительная влажность в некоторых местах опустится до 25–30 %. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Особую опасность представляют условия в регионах, где за последние два месяца осадков выпало значительно меньше обычного. В скором времени в регионе ожидается приход холодного фронта, который не поможет решить проблему с засухой.

В Нью-Йорке пожар в Проспект-парке, начавшийся 8 ноября, охватил около 0,8 гектара сухой растительности. Пожарные службы работали всю ночь, чтобы ликвидировать огонь, который, согласно данным, был спровоцирован сильными порывами ветра. В этом месяце в городе произошло более 100 возгораний.

В Пенсильвании ситуация также остаётся напряжённой. Пожар в округе Беркс вынудил эвакуировать близлежащие районы. Местные власти ожидают, что операция по тушению пламени займет несколько дней. В Нью-Джерси и соседнем штате Нью-Йорк продолжаются работы по ликвидации пожаров. В округе Пассаик, штат Нью-Джерси, пожар «Кэннонболл 3» охватил более 65 гектаров и угрожает 55 строениям.

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Тем временем национальная система информирования о засухе в США сообщила, что стихийное бедствие в стране набирает обороты. В связи с этим существует угроза не только массового возникновения лесных пожаров, но и значительного роста цен на логистику, упадка сельскохозяйственного сектора, а также дефицита бытового водоснабжения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fernando Astasio Avila

Тимур Хингеев
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