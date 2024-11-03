Жителей Нью-Йорка призвали не смывать унитазы ради экономии воды из-за засухи

Администрация Нью-Йорка обратилась к жителям американского мегаполиса с просьбой экономить каждую каплю воды. Всё дело в рекордно низком количестве осадков и засухе, что накрыла город в октябре. По мнению властей, рациональное расходование воды позволит избежать угрозы серьёзного дефицита.

«Начав экономить воду уже сейчас, мы делаем всё возможное, чтобы летом мы могли поливать наши парки и наполнять бассейны, а также предотвратить более серьёзную засуху», — заявил мэр мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.

Заммэра по оперативным вопросам Мира Джоши перечислила самые простые способы не допустить чрезмерного расходования воды. Достаточно закрывать кран во время мойки рук или чистки зубов, чтобы сэкономить миллионы галлонов в минуту, подчеркнула она. Также нью-йоркцев призвали не смывать унитаз без необходимости, принимать душ вместо ванной, включать стиральные машины лишь при полной загрузке и подметать участки метлой, а не поливать их из шланга.

«Все мы, кто зависит от водоснабжения города, включая 8,3 миллиона потребителей в городе и ещё 1,5 миллиона за пределами города, должны приложить совместные усилия для экономии воды», — добавил комиссар Департамента водных ресурсов Рохит Аггарвала.