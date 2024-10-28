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28 октября, 03:35

Британцев будут делать веганами ради спасения атмосферы

Telegraph: Британцев призвали есть меньше мяса и налегать на овощи ради экологии

Жителям Соединённого Королевства следует вдвое сократить потребление мясных и молочных продуктов. Только так страна сможет достичь намеченной цели по нулевому уровню выбросов углекислого газа в атмосферу. Об этом со ссылкой на письмо Комитета по изменению климата (CCC) Великобритании министру энергетики Эду Милибэнду сообщила газета Telegraph.

В CCC напомнили, что британские власти обязались к 2035 году снизить объем выбросов на 81% по сравнению с показателями 1990-го. Для этого нынешний уровень в 384 миллиона тонн нужно сократить ещё на 200 миллионов. Скот и органические удобрения являются одним из источников метана, и уменьшение поголовья могло бы облегчить задачу.

При идеальном раскладе уже к 2050 году жители королевства на 50% сократят употребление продукции животного происхождения. Заменой для неё станут овощи и другая растительность.

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А в России тем временем планируется вдвое повысить потребление минтая за счёт изменения его имиджа. Икра этого морского обитателя как, впрочем, и сама рыба, богата витаминами, жирными кислотами, железом, кальцием и другими полезными веществами.

Обложка ©

Unsplash / James Trenda

Илья Пушкарев
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