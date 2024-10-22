К 2026 году в России может сократиться количество парковок у жилых домов

Минстрой России собрался бороться с парковками около жилых домов. Как пишет газета «Известия», ведомство 11 октября представило Правительству РФ «дорожную карту» по усовершенствованию системы стоянок автомобилей, в рамках которой предполагается активное внедрение платных паркомест в регионах.

Одновременно с этим будет уменьшено их количество рядом с многоэтажными жилыми домами экономкласса. В Минстрое объясняют такие меры необходимостью развития общественного транспорта и снижения уровня автомобилизации.

Согласно документу, Минстрой, МВД и Минтранс должны подготовить к декабрю 2025 года изменения в нормативные акты, касающиеся «гибкого нормирования парковочных мест» вблизи жилых комплексов. Нововведения могут вступить в силу в 2026 году. Для оптимизации управления парковками планируется создать цифровой реестр парковочных мест, который будет интегрирован с другими базами данных.