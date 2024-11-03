Украина может остаться без питьевой воды из-за Евросоюза

Адаптация украинских законов к европейским сильно затрудняется из-за вопроса качества питьевой воды. Если Киев утвердит стандарты ЕС, в Незалежной попросту не останется питьевой водопроводной воды, а будет лишь техническая. Об этом в интервью заявила замминистра здравоохранения страны Марина Слободниченко.

При этом лишь на терминах проблемы не заканчиваются, добавила замглавы ведомства, так как принятие европейских стандартов ослабит бюджет страны. Если сейчас потребители платят за питьевую воду, то тарифы на техническую окажутся гораздо ниже.

«Упадут тарифы на воду, а значит, будут [недостаточные] поступления в бюджет. Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это требует? Это вопрос не одного года», — посетовала Слободниченко.