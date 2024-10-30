В ЕС заявили, что Украина может стать членом союза до 2029 года

Еврокомиссар по расширению Евросоюза Оливера Вархейи заявил, что Украина сможет стать членом ЕС до 2029 года. По его словам, уже разработан соответствующий план.

«Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдавии и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ. Эти инструменты называются «План роста», «План Украины» в зависимости от страны», — приводит его слова издание «Страна».