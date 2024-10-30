В ЕС заявили, что Украина может стать членом союза до 2029 года
Еврокомиссар по расширению Вархейи: Украина может стать членом ЕС до 2029 года
Еврокомиссар по расширению Евросоюза Оливера Вархейи заявил, что Украина сможет стать членом ЕС до 2029 года. По его словам, уже разработан соответствующий план.
«Мы создали дополнительные инструменты для стран Западных Балкан, Молдавии и Украины, чтобы помочь им ускорить проведение реформ. Эти инструменты называются «План роста», «План Украины» в зависимости от страны», — приводит его слова издание «Страна».
Чиновник добавил, что в рамках планов страны должны завершить реформы и вступить в объединение до конца следующего мандата Еврокомиссии.
Ранее страны ЕС выделили Украине кредит в €35 млрд, которые Киев должен погасить в течение 45 лет. Помимо Евросоюза, Украина ещё намеревается стать членом НАТО. Однако США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания выступают против членства Незалежной в Североатлантическом альянсе.
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