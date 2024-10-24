В ЕС озвучили срок погашения кредита для Украины

Евросоюз предоставит Украине макрофинансовый кредит в размере 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться за счёт доходов от замороженных активов России. Максимальный срок погашения по нему составит 45 лет. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.

«Макрофинансовый кредит предполагается сделать доступным для Украины до конца 2024 года на максимальный срок в 45 лет <…> Исключительный макрофинансовый кредит и соответствующие кредиты от государств Группы семи будут погашаться благодаря будущему потоку доходов, полученному центральными депозитариями государств Евросоюза в результате выполнения решения о заморозке российских суверенных активов», — значится в документе.