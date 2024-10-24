В ЕС озвучили срок погашения кредита для Украины
ЕС предоставит Украине кредит за счёт замороженных российских активов на 45 лет
Евросоюз предоставит Украине макрофинансовый кредит в размере 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться за счёт доходов от замороженных активов России. Максимальный срок погашения по нему составит 45 лет. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС.
«Макрофинансовый кредит предполагается сделать доступным для Украины до конца 2024 года на максимальный срок в 45 лет <…> Исключительный макрофинансовый кредит и соответствующие кредиты от государств Группы семи будут погашаться благодаря будущему потоку доходов, полученному центральными депозитариями государств Евросоюза в результате выполнения решения о заморозке российских суверенных активов», — значится в документе.
Фактически, максимальный срок погашения до 45 лет означает, что российские суверенные активы, замороженные в европейских юрисдикциях, не будут разблокированы в течение этого времени.
Напомним, ранее Совет Евросоюза (ЕС) окончательно утвердил выделение кредита Киеву в размере 35 миллиардов евро с погашением из доходов от замороженных российских активов. Накануне прошло голосование, инициативу поддержали 518 из 635 голосовавших депутатов.
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