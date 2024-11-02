Казнить, нельзя помиловать: Медведев рассказал, с чего начнётся перерождение Украины
Медведев: Новая власть на Украине станет возможна лишь после «казни» нынешней
Приход к власти на Украине новых людей возможен только после «казни» представителей нынешнего режима, во главе с Владимиром Зеленским. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Любая новая власть, любой новый «майдан», скорее всего, начнётся с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной. Более того, просто скажут: вот всё, что было подписано этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зелёного цвета, — это всё незаконно», — констатировал он в интервью RT.
Также Дмитрий Медведев заявил, что единственная цель киевских властей — удержаться на верхушке любой ценой. По мнению зампреда СБ РФ, если Зеленский и его сторонники окажутся свергнуты, то им придётся эмигрировать в ЕС, например в Польшу или Великобританию, если очень повезёт.
Напомним, что срок полномочий Зеленского, как президента Украины, официально истёк 20 мая нынешнего года, но тот продолжает удерживать власть, прикрываясь военным положением. Депутат Верховной рады Александр Дубинский даже подал в суд иск с требованием признать киевского лидера нелегитимным и провести новые выборы, а суд принял решение привлечь экс-КВНщика к рассмотрению дела.
Life.ru