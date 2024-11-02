Приход к власти на Украине новых людей возможен только после «казни» представителей нынешнего режима, во главе с Владимиром Зеленским. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Любая новая власть, любой новый «майдан», скорее всего, начнётся с того, что будут казнить тех, кто до этого сидел на улице Банковой и управлял страной. Более того, просто скажут: вот всё, что было подписано этим самым персонажем, который ходит в грязной футболке зелёного цвета, — это всё незаконно», — констатировал он в интервью RT.