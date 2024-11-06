В США заявили о беспрецедентной засухе, поразившей почти все штаты

Под конец октября 2024 года вызванная изменением климата засуха пришла почти во все американские штаты. США ещё не сталкивались с таким явлением в подобных масштабах, пишет национальная система информирования о засухе US Drought Monitor.

Анализ сервиса говорит о том, что засуха в Штатах продолжает набирать обороты, хотя осень в стране не выдалась аномально жаркой. Эксперты говорят, что в период с 23 по 29 октября явление было зафиксировано на территории 48 штатов (из 50 и одного федерального округа) — такого ещё никогда не было.

Последствия долгого отсутствия дождей оценивают в 150 миллионов пострадавших человек и 128,7 миллиона га сельскохозяйственных посевов. Эксперты опасаются, что засуха можно привести к значительному спаду уровня воды в реках и осложнить судоходство, что потребует поиска других путей перевозки грузов и, соответственно, значительного роста расходов на логистику. В итоге произойдёт скачок цен на готовые продукты и прочие товары.