В США заявили о беспрецедентной засухе, поразившей почти все штаты
US Drought Monitor: В 48 штатов США в октябре пришла небывалая засуха
Под конец октября 2024 года вызванная изменением климата засуха пришла почти во все американские штаты. США ещё не сталкивались с таким явлением в подобных масштабах, пишет национальная система информирования о засухе US Drought Monitor.
Анализ сервиса говорит о том, что засуха в Штатах продолжает набирать обороты, хотя осень в стране не выдалась аномально жаркой. Эксперты говорят, что в период с 23 по 29 октября явление было зафиксировано на территории 48 штатов (из 50 и одного федерального округа) — такого ещё никогда не было.
Последствия долгого отсутствия дождей оценивают в 150 миллионов пострадавших человек и 128,7 миллиона га сельскохозяйственных посевов. Эксперты опасаются, что засуха можно привести к значительному спаду уровня воды в реках и осложнить судоходство, что потребует поиска других путей перевозки грузов и, соответственно, значительного роста расходов на логистику. В итоге произойдёт скачок цен на готовые продукты и прочие товары.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как власти Нью-Йорка призвали жителей города экономить каждый миллилитр воды. Просьба к горожанам затянуть пояса обусловлена именно накрывшей город в октябре засухой. Администрация надеется, что рациональный подход к расходованию воды позволит не допустить серьёзного дефицита.
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