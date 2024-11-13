В Подмосковье на 600 квадратах горит сауна отеля Les Art Resort

В Московской области загорелось здание сауны элитного отеля Les Art Resort. По сведениям SHOT, возгорание вызвано коротким замыканием в электрощитке.

Кадры пожара в подмосковной сауне. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

Как видно по опубликованным кадрам, огнём охвачено одноэтажное деревянное здание. Оно находится на территории загородного отеля, который построен неподалёку от посёлка Дорохово. Персонал попытался потушить пламя собственными силами, но им это не удалось. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Эвакуировать потребовалось шестерых человек. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, пожар локализован на площади в 600 квадратных метров.