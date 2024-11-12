Пожар в частном доме в Ростовской области унёс жизни пятерых человек

Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«12.11.2024 г. в 01:45 (мск) Семикаракорский р-он, х. Страхов, ул. Заозёрная, произошёл пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м. Погибли 5 человек (взрослые). Локализация пожара в 00:45 (мск). Ликвидация в 00:52 (мск)», — рассказали в управлении.

Причины возгорания неизвестны.