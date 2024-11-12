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Регион
12 ноября, 01:04

Пожар в частном доме в Ростовской области унёс жизни пятерых человек

Специалисты МЧС ликвидировали возгорание в Ростовской области. Обложка © МЧС по Ростовской области

Специалисты МЧС ликвидировали возгорание в Ростовской области. Обложка © МЧС по Ростовской области

Пять человек стали жертвами пожара в частном доме в Ростовской области. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

«12.11.2024 г. в 01:45 (мск) Семикаракорский р-он, х. Страхов, ул. Заозёрная, произошёл пожар в частном жилом доме на площади 100 кв. м. Погибли 5 человек (взрослые). Локализация пожара в 00:45 (мск). Ликвидация в 00:52 (мск)», — рассказали в управлении.

Причины возгорания неизвестны.

На нефтебазе в Старом Осколе произошёл пожар из-за удара БПЛА
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Ранее в Магадане на улице Продольной произошёл пожар, в результате которого погибли два человека. Специалисты предполагают, что причиной инцидента стало короткое замыкание в электрическом оборудовании. Площадь возгорания составила около 60 квадратных метров.

Оксана Попова
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