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Регион
12 ноября, 07:44

Тело шестого погибшего найдено на пепелище сгоревшего дома в Ростовской области

СК завёл дело по факту гибели шести человек при пожаре в Ростовской области

Число погибших в результате пожара в частном доме в Семикаракорском районе Ростовской области выросло до шести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону.

В пожаре в Ростовской области погибли шесть человек. Видео © Telegram / Ростовский Следком

«Семикаракорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты следственного управления продолжают осматривать место трагедии. Также специалистами будет проведена судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Проходит допрос свидетелей, устанавливаются личности жертв страшного пожара.

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Напомним, что пожар в Ростовской области произошёл ночью 12 ноября. Изначально сообщалось о пяти погибших. Огонь охватил весь дом площадью 100 квадратных метров.

Обложка ©

Telegram / Ростовский Следком

Наталья Афонина
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