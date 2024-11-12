Тело шестого погибшего найдено на пепелище сгоревшего дома в Ростовской области
СК завёл дело по факту гибели шести человек при пожаре в Ростовской области
Число погибших в результате пожара в частном доме в Семикаракорском районе Ростовской области выросло до шести. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК России по региону.
В пожаре в Ростовской области погибли шесть человек. Видео © Telegram / Ростовский Следком
«Семикаракорским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Следователи и криминалисты следственного управления продолжают осматривать место трагедии. Также специалистами будет проведена судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Проходит допрос свидетелей, устанавливаются личности жертв страшного пожара.
Напомним, что пожар в Ростовской области произошёл ночью 12 ноября. Изначально сообщалось о пяти погибших. Огонь охватил весь дом площадью 100 квадратных метров.
Telegram / Ростовский Следком