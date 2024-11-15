В Одинцове 15 детей пострадали при пожаре в доме для подвергшихся насилию женщин

Пятнадцать детей пострадали при пожаре в доме для женщин, подвергшихся насилию, в СНТ «Горицвет» в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает Mash.

Пожар в доме для женщин, подвергшихся насилию, в Одинцове. Видео © Mash

По данным телеграм-канала, одну постоялицу пришлось снимать с крыши, она получила ожоги всего тела. Ещё 11 человек спасли и разместили в ближайших домах. На место прибыла администрация поселения.

В доме жили матери с детьми двух-трёх лет. Собственник здания, у которого благотворительный фонд арендовал помещение, находится в Грузии. На место должен прибыть его сын.